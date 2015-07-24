Туреччина завдала удару по ІД у Сирії з повітря й пустила США на свою авіабазу

При цьому вони не перетинали кордону, повідомляє Reuters з посиланням на турецького посадовця в силових структурах.

Повітряна операція була проведена на наступний день після бою на кордоні Туреччини, коли озброєні люди атакували військовослужбовців (за іншою версією - поліцейських). Один силовик загинув.

Читайте такожЗМІ: Турецька розвідка неодноразово попереджала про теракти, які готували у державі бойовики ІДПеред цим Радіо Свобода повідомляло, що Туреччина дозволить США викоистовувати свою авіабазу "Інсірлік" для завдання ударів по ІД.

Військові посадовці США заявляють, що таке рішення Ердоган ухвалив у вівторок, 23 липня, після телефонної розмови з президентом США Бараком Обамою.

За повідомленнями, бомбардування здійснюватимуть як пілотовані літаки, так і безпілотники.