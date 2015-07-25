Угорщина побудує паркан на кордоні з Сербією до вересня - ЗМІ

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

Раніше глава міністерства оборони Угорщини Чаба Хенде заявляв, що огорожу протяжністю 175 кілометрів планується повністю звести до 30 листопада цього року. Угорська армія 20 липня завершила будівництво першого пробного 175-метрового відрізка паркану.

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"Огорожа буде побудована до 31 серпня, всі інші терміни, що відрізняються від цього, невірні", - заявив Орбан під час візиту до Румунії.

Глава МВС Угорщини Сандор Пінтер раніше повідомляв, що зведення паркану - це тимчасове, але єдине екстрене рішення, яке на даний момент може прийняти влада Угорщини, щоб зупинити потік мігрантів.

Парламент Угорщини схвалив законопроект, що забезпечує правову базу для зведення огорожі на сербському кордоні в рамках посилення міграційної політики. Законопроект також передбачає скорочення термінів розгляду заявок на надання притулку і дозволяє Будапешту відмовляти в прийомі біженців з Сирії, Афганістану та Іраку, якщо вони прибули в Угорщину транзитом через країни, які не відчувають проблем з безпекою.

У спільній заяві Міноборони і МВС Угорщини говориться, що в середньому 1 тисяча нелегальних іммігрантів потрапляє до Європи кожен день через сербсько-угорський кордон. З майже 78,2 тисяч нелегальних іммігрантів, зареєстрованих в цьому році 77,6 тисяч прибули через Сербію.