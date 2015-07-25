У Росії розбився легкомоторний літак, є жертви (фото)
23:47, 25 липня 2015Світ
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У Росії зазнав аварії черговий літак.
У Росії впав легкомоторний літак / 63.mchs.gov.ru
Сьогодні, 25 липня, у Самарській області РФ впав легкомоторний літак ЯК-52.
Про це повідомляється на сайті МНС Росії по Самарській області.
"На жаль, загинуло 2 людини. На землі жертв і руйнувань немає", - йдеться в повідомленні.
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На місці падіння літака працюють сили і засоби територіальної системи РСНС Самарської області у кількості: 49 чоловік особового складу, 13 одиниць техніки, у тому числі від МНС Росії: 32 особи особового складу, 5 одиниць техніки.
Як повідомляв УНІАН, 19 липня в Росії зазнав аварії сьомий з початку літа військовий літак.
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