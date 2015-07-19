У Росії розбився вже сьомий з початку літа військовий літак (відео)

Черговий російський військовий літак зазнав катастрофи.

Цього разу це сталося в Челябінську, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

У повітрі в машини відмовили два двигуни.

Під час приземлення АН-12 пройшов повз злітно-посадкову смугу, упав на траву та зламав ніс. Потерпілих немає.

Слідчі в аварії винуватять блискавку, що нібито влучила у хвіст машини.

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