Обама виступив за права геїв в Африці та прирівняв гомофобію до расизму

Президент США Барак Обама в перебігу візиту до Африки виступив за права геїв на континенті і прирівняв гомофобію до расової дискримінації, з якою він зустрічався у США.

На спільній прес-конференції в Кенії з президентом цієї країни Угуру Кеніяттою американський керівник також різко виступив проти корупції в цій країні, повідомляє Радіо Свобода.

Кенійський президент у відповідь заявив, що з приводу прав геїв розбіжності зі США залишаються, бо, за його словами, в Кенії «такого питання не існує».

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Гомосексуальні відносини в Кенії досі є кримінальним злочином.

Обама прибув до Кенії, де народився його батько, вперше як президент США, хоча вже бував там раніше. Він пообіцяв знову повернутися до Кенії після завершення його президентського терміну, вже як приватна особа, щоб відвідати село, де живуть його родичі.

Нині ж після Кенії він також відвідає Ефіопію.