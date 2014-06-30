Елтон Джон хоче поговорити з Путіним про права геїв

Про це британський композитор заявив в інтерв'ю Sky News, підкресливши, що "в цілому за останні 18 місяців ситуація погіршилася", пише NEWSru.com.

Відкритий гей Елтон Джон заявив: "Я побачуся з Путіним і поговорю з ним - не знаю, втім, чи вийде з цього щось хороше". Росію він збирається відвідати у листопаді.

Також, говорячи про права геїв, він заявив, що Англіканській церкві треба брати приклад з Ватикану. "Новий Папа (Франциск) чудовий, він дуже мене надихнув", - повідомив співак.

Також Елтон Джон сказав, що, на його думку, целібат для католицьких священиків треба скасувати, а священики-геї повинні мати право зв'язати себе узами шлюбу. "Ці речі старі й дурні. Якщо б Ісус Христос жив сьогодні, я не можу собі уявити, щоб він - християнин і велика людина - заявив би, що цього не може бути".

Нагадаємо, на початку 2013 року в Росії був схвалений законопроект про заборону пропаганди гомосексуалізму серед дітей і підлітків, який спостерігачі вважали антигейским.