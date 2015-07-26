Дочка Нємцова: Росії не вистачає політичної волі, бажання розкрити вбивство батька

Дочка російського опозиційного політика Бориса Нємцова Жанна заявляє, що розслідування вбивства її батька йде дуже повільно.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Дождю.

"Якщо одним словом, то дуже повільно. До появи тієї інформації, про яку ви тільки що розповіли, що слідство зайшло у глухий кут, я про це говорила. Зараз, схоже, все-таки є певна воля просунутися трохи далі. Можливо, мова йде, зокрема, про те, щоб пред'явити заочні звинувачення Руслану Геремєєву, в цьому випадку він буде не в оперативному розшуку, а у всеросійському розшуку, можливо, у міжнародному розшуку", - заявила вона.

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Нємцова підкреслила, що у неї немає віри в те, що всі причетні до цього вбивства будуть покарані.

"Я не бачу політичної волі. І це ключовий чинник для Російської Федерації — саме наявність політичної волі, бажання розкрити цей злочин", - резюмувала Жанна.

Довідка УНІАН. Бориса Нємцова було вбито у Москві в ніч на 28 лютого. На 40-й день після смерті політика, в Москві та інших містах Росії відбулися акції пам'яті за участю соратників та прихильників Нємцова.