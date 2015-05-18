Держдума РФ відмовилася від розслідування вбивства Нємцова

Про це УНІАН повідомив депутат Держдуми РФ Дмитро Гудков (був обраний до Держдуми за списком «Справедливої Росії»). Зокрема, він повідомив, що отримав відповідь на його звернення до спікера Держдуми Сергія Наришкіна із закликом ініціювати парламентське розслідування вбивства Бориса Нємцова.

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«Відмова мотивована черговою фразою на всі випадки життя: «Предметом парламентського розслідування не може бути встановлення винуватості конкретних осіб у скоєнні злочину», - сказав Гудков.

«У перекладі російською це означає: «Ви дізнаєтеся лише ту правду, яку нам дозволять вам розповісти». Встановити винуватість може лише суд. Із цим ніхто не сперечається. Парламентське розслідування - це елемент контролю за слідством із боку Держдуми. В усіх цивілізованих країнах це вища форма розслідування», - зазначив депутат Держдуми.

На його думку, це важливий інститут, який дозволяє суспільству досягти прозорості та об'єктивності, отримати відповіді на всі питання, перевірити висновки слідства тощо. Він потрібен для того, щоб результати розслідування викликали довіру у громадян.

«Відмова проводити парламентське розслідування вбивства політика такого масштабу, коли у ЗМІ широко обговорюється версія про причетність до злочину держструктур Росії, лише посилює наші підозри», - наголосив Гудков.

Як повідомляв УНІАН, Борис Нємцов був убитий у центрі Москви пізно ввечері 27 лютого. Після смерті політика стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на стороні терористів воюють російські війська.

12 травня в Москві відбулася презентація доповіді «Путін.Війна», підготовленої соратниками Бориса Нємцова на основі зібраних ним матеріалів.

Слідство вважає, що основним мотивом у справі про вбивство Нємцова є політична чи релігійна ненависть.