У справі про вбивство Нємцова з'явилися свідчення на чеченського чиновника - ЗМІ

Про це повідомляє Росбалт з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

Відзначається, що допит Чувиліна відбувся в СІЗО, де він зараз знаходиться за звинуваченням у шахрайстві. "На відміну від попередніх допитів, Чувилін був більш відвертий зі слідчими", — розповів співрозмовник агентства.

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Згідно з повідомленням, джерело відмовилося оголосити всі подробиці, однак зазначило, що в свідченнях Чувиліна згадувалися чеченський сенатор Сулейман Геремеєв і депутат Держдуми РФ Адам Делімханов. Більш того, після бесіди з банкіром слідство змогло отримати фотографії, на яких Чувилін зображений разом з Геремеєвым, Делімхановим і рядом інших чиновників з Чечні.

На думку співрозмовника агентства, допит Чувиліна безпосередньо пов'язаний з "справою Нємцова".