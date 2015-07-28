Сина Каддафі засудили до смертної кари (фото)

Серед засуджених до розстрілу - екс-прем'єр Багдаді аль-Махмуді і глава лівійської розвідки Абдалла ас-Синуси.

Всі вони визнані винними у військових злочинах в 2011 році. Тоді Лівію охопила громадянська війна, в ході якої опозиційні сили при військовому втручанні НАТО поступово встановили контроль над країною, повідомляє Російська служба ВВС.

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Сейф Аль-Іслам Каддафі домагався передачі справи на розгляд Міжнародного кримінального суду в Гаазі, який направляв в Тріполі кілька запитів про екстрадицію сина Каддафі, однак влада Лівії щоразу відповідала відмовою.

Повалення Муаммара Каддафі і його вбивство поклали початок періоду нестабільності і збройної боротьби за владу на території Лівії.