Саакашвілі: "Кремлівський упир" йде шляхом Каддафі

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Два роки тому європейцям після багатьох років загравання довелося воювати з Каддафі, спецслужби якого збили над Шотландією пасажирський «Боїнг» з 300 пасажирами. Позавчора Європейська Рада знову не змогла домовитися про серйозні, тобто, секторальні санкції. Вчора літак з живими людьми впав з неба. Але ця трагедія далеко не звалилася з неба, вона готувалася вже давно. На очах Європи російська бронетехніка і засоби ППО перетинають кордон суверенної України, найбільшої за територією європейської держави, а Європа вважає за краще безсоромно дивитися в інший бік», - заявив Саакашвілі.

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На його думку, головний винуватець трагедії, що сталася, сидить у Кремлі. «Звичайно, головний винуватець всього цього беззаконня сидить у Кремлі, але без пособників у Берліні, Брюсселі, в Римі, в Парижі тощо навряд чи цей кремлівський упир посмів би виходити на щоденне криваве полювання», - переконаний Саакашвілі.