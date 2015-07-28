В Афганістані дедалі ширше розповсюджуються чутки про смерть лідера талібів

Ці чутки виходять від відомого пакистанського журналіста Рахімули Юсуфзаі, який особисто знайомий з муллою Омаром.

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За його словами, нездатність руху Талібанспростувати повідомлення про смерть свого лідера призвела до того, що кілька відомих польових командирів талібів перейшли на бік джихадистів з угрупування "Ісламська держава", повідомляє Російська служба ВВС.

Через два дні має відбутися другий етап переговорів між урядом Афганістану і лідерами талібів.