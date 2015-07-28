Близько 2 тисяч мігрантів намагалися прорватися з території Франції у тунель під Ла-Маншем

Про це інформувала компанія Eurotunnel, що здійснює залізничне сполучення під протокою, пише ТАСС.

"Близько 2 тисяч мігрантів спробували зайти в розташований у Кале термінал тунелю під Ла-Маншем вночі в понеділок. Це найбільш масова спроба вторгнення за останні півтора місяці", - йдеться в повідомленні французької компанії, поширеному британською телерадіомовною корпораціэю Бі-бі-сі.

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В околицях Кале зараз розбили табір близько 10 тисяч мігрантів, які розраховують нелегально переїхати на Британські острови.

У вівторок вранці Eurotunnel виступила зі зверненням на адресу бажаючих скористатися послугами залізничної переправи через протоку при слідуванні одноденного маршруту туди-назад, незалежно від того, чи є стартовою точкою поїздки Кале або англійська Фолкстон. Компанія порадила французам і британцям відкласти поїздки, поки не з'ясується питання з мігрантами.