Вільнюс погодився обміняти радянські скульптури на історичні цінності Литви

Про це повідомляє литовське видання Delfi.lt.

Мер Вільнюса запевнив, що обом представникам Росії відповість ще сьогодні, на які саме об'єкти культурної спадщини Литви, що перебувають в Росії, обміняє радянські скульптури.

"Я зазначу в листі, що в Росії зберігається дуже багато справжніх історичних цінностей та документів Литви. Можливо, якщо Росії ці скульптури настільки дорогі, то ми могли б обміняти їх і повернути історичні цінності Литви. (...) Я вважаю, що дійсно є цінності, що осіли в російських фондах, які ми повинні повернути. Тому мені особисто такий обмін сподобався", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 20 липня з Зеленого моста у Вільнюсі демонтували скульптури робітників та військових. Причиною демонтажу став аварійний стан скульптур.