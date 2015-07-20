У Вільнюсі демонтували перші скульптури радянської епохи (відео)

Причиною демонтажу стало аварійний стан скульптур, але мер Вільнюса Ремігіюс Шимашюс не приховує, що реставрувати і повертати їх не планується.

Про це повідомляє видання Delfi.lt.

Підготовчі роботи розпочалися в неділю вранці. Скульптури робітників і військових було знято першими, оскільки вони перебували у гіршому стані. Роботи планується закінчити в середу – зняти скульптури селян та студентів.

Фахівці давно попереджали про аварійний стан скульптур і постійну загрозу для водіїв та пішоходів. Висновки новітньої експертизи фахівців Вільнюського технічного університету ім. Гедимінаса показали, що за останні 6 років тріщини збільшилися і процес руйнування прискорився. Нестабільні частини скульптур будь-якої миті могли впасти на перехожих або на набережну річки.

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За словами експертів, подальше зволікання могло ускладнити процес демонтажу скульптур через їхній аварійний стан.