До бойовиків "Ісламської держави" приєдналися близько 2 тисяч росіян

Про це сказав глава Федерального агентства у справах національностей Ігор Барінов в інтерв'ю газеті "Комерсант", повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

За словами Барінова, зараз очолюване ним агентство розробляє зі спецслужбами і Генпрокуратурою систему, яка буде оперативно проводити оцінку сайтів і ЗМІ на предмет пропаганди екстремістських і терористичних поглядів для подальшого блокування Роскомнаглядом інтернет-ресурсів і видалення небезпечного контенту.

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Федеральна служба безпеки раніше оцінювала, що росіяни становлять до 8% від загального числа бойовиків ІД.

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев в червні говорив, що на стороні ІД воюють більше тисячі громадян Росії, і приплив добровольців в їх ряди зупинити поки що неможливо.

Як відомо, екстремістське угруповання "Ісламська держава" з минулого року захопила значні території в частинах Сирії та Іраку, зокрема, у регіонах, де більшість населення складають місцеві курди. Військово-повітряні сили коаліції, очолюваної США, намагаються протидіяти бойовиків радикального угрупування.

У Федеральному бюро розслідувань США заявили, що "Ісламська держава" становить більшу терористичну загрозу, ніж "Аль-Каїда".