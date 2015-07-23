ФБР вважає "Ісламську державу" більшою загрозою, ніж "Аль-Каїда"

За словами директора ФБР Джеймса Комі, загроза від "Аль-Каїди", зокрема від пов’язаного з нею сирійського угруповання "Хорасан", значно зменшилася завдяки американським авіаударам, які лише цього тижня знищили одного з лідерів бойовиків Мухсіна аль-Фадлі, пише Радіо Свобода.

Натомість "Ісламська держава" стає все більш ефективною у вербуванні вразливих "проблемних душ" через соцмережі, закликаючи мусульман, які не можуть приїхати на Близький Схід, "вбивати на місці свого перебування", наголосив Комі.

За його словами, "Ісламська держава" має 21 тисячу підписників у Twitter зі свого світу.

Читайте такожЗМІ: в ІД заборонили знімати на відео страти людей та публікувати їх в інтернетіЯк заявив Комі, ФБР останнім часом заарештувала значну кількість людей, заявляючи про запобігання нападам, але ще сотні підозрюваних залишаються на волі.

"Люди, до яких звертається "Ісламська держава", – це ті, яких ніколи не використала б "Аль-Каїда", тому що часто вони нестабільні, проблемні наркомани", – сказав директор ФБР.

Екстремістське угруповання "Ісламська держава" з минулого року захопило значні території в частинах Сирії й Іраку, зокрема, в регіонах, де більшість населення становлять місцеві курди. Військово-повітряні сили коаліції, очолюваної США, намагаються протидіяти бойовикам радикального угруповання.