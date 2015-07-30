ЄС шкодує, що Росія ветувала резолюцію про трибунал щодо МН-17

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідну заяву в четвер у Брюсселі зробила речник верховного представника з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні Майя Косьянчич.

"Ми дуже шкодуємо, що Рада безпеки ООН минулої ночі через вето Росії не ухвалила резолюцію щодо трагедії МН-17. Ця резолюція могла б встановити достовірний механізм для переслідування тих, хто несе відповідальність за цю трагедію, в то же час він би поважав зобов'язання, які зробила Рада безпеки в резолюції 2166, щоб притягнути винних до відповідальності", - заявила вона.

За словами речника, в ЄС із "сумом та жалем пам'ятають цю трагедію". "Країни, які працюють разом у спільному розслідуванні, сказали, що встановлення такого трибуналу під егідою ООН було б найкращим варіантом, тому що він би отримав широку міжнародну підтримку для процесу розслідування", - нагадала Косьянчич.

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Водночас вона наголосила, що "робота має бути продовжена, щоб ті, хто прямо чи дотично причетні до збиття МН-17, понесли відповідальність". Тому Косьянчич нагадала про заклик ЄС до всіх сторін співпрацювати, щоб "притягнути винних до відповідальності".

Як повідомляв УНІАН, Росія на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй застосувала вето на резолюцію зі створення міжнародного трибуналу щодо розслідування за фактом збиття літака Малайзійських авіаліній "Боїнг-777" рейсу MH17 над територією України 17 липня 2014 року і загибелі 298 людей.