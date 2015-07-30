У США далекобійник виграв в лотерею 153 мільйони доларів

15:24, 30 липня 2015
Світ
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Стівен Пелокін 30 років пропрацював водієм вантажівок і купив щасливий квиток на одній із автостоянок.

лотерея / philly.com

У США водій фури виграв 153 мільйони доларів в популярну в країні лотереї "Мега мільйони".

Чоловік забрав 92 мільйони доларів і відразу погодився отримати решту суми частинами протягом 30 років, повідомляє ТСН.uа.

Виграшний квиток переможець лотереї купив на автостоянці в Пенсільванії.

За його словами, виграш дозволив йому залишити роботу і проводити більше часу з родиною.

52-річний мільйонер також пообіцяв виплатити 100 тисяч доларів автостоянці, де йому посміхнулася удача.

Виграш, який отримав Пелокін, став четвертим за всю історію "Мега мільйони".

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