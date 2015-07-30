У США далекобійник виграв в лотерею 153 мільйони доларів
15:24, 30 липня 2015Світ
692 0
Стівен Пелокін 30 років пропрацював водієм вантажівок і купив щасливий квиток на одній із автостоянок.
92 мільйони доларів переможець забрав одразу, решту отримає протягом 30 років / philly.com
У США водій фури виграв 153 мільйони доларів в популярну в країні лотереї "Мега мільйони".
Чоловік забрав 92 мільйони доларів і відразу погодився отримати решту суми частинами протягом 30 років, повідомляє ТСН.uа.
Виграшний квиток переможець лотереї купив на автостоянці в Пенсільванії.
За його словами, виграш дозволив йому залишити роботу і проводити більше часу з родиною.
52-річний мільйонер також пообіцяв виплатити 100 тисяч доларів автостоянці, де йому посміхнулася удача.
Виграш, який отримав Пелокін, став четвертим за всю історію "Мега мільйони".
Читайте такожГрабіжник допоміг парі американців виграти $1 млн
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter