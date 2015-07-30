Кемерон: ми будемо видворяти всіх мігрантів, які штурмують тунель під Ла-Маншем

Про це заявив британський прем'єр-міністр Девід Кемерон, передає Бі-Бі-Сі Україна.

За словами прем'єра, всі нелегальні мігранти будуть видворені з Британії.

Нагадується, що сотні мігрантів, які сподіваються потрапити до Великобританії, третю ніч поспіль штурмують огорожі вантажного терміналу тунелю під Ла-Маншем у французькому Кале.

Французька влада додатково розмістила для охорони терміналу 120 поліцейських, а британські депутати закликали уряд Великобританії докласти більше зусиль для подолання кризи з мігрантами в Кале.

Міністр внутрішніх справ Тереза Мей заявила, що в Кале терміново встановлюються нові огорожі.

Компанія-оператор транспортних перевезень тунелем Eurotunnel повідомила, що вночі в понеділок, 27 липня, 2 тисячі мігрантів спробували потрапити на територію терміналу, у вівторок їх було 1,5 тисячі. У середу - на третю ніч масштабних спроб мігрантів штурмувати термінал- поліція супроводила з території декілька сотень мігрантів.

Мігранти не припиняють спроб потрапити в тунель незважаючи на те, що у вівторок при такій спробі загинув молодий чоловік. Згідно з повідомленням французької поліції, це був громадянин Судану у віці від 25 до 30 років.

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Представники компанії Eurotunnel стверджують, що з початку року вони зупинили 37 тисяч мігрантів, які намагалися проникнути до Британії.