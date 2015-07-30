Село в Сьєрра-Леоне поміщене на карантин через виявлення Еболи

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Сіньхуа.

Під карантин, який триватиме 21 день, потрапила ціле село. Серед поміщених на карантин входять понад 30 працівників місцевої лікарні, які до цього доглядали за пацієнтом, хворим Еболою. Коли з'явилися перші симптоми, його спочатку доставили до цілителя і тільки потім в лікарню, де він пізніше помер.

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Старості села, який своєчасно не сповістив органи охорони здоров'я про випадок зараження вірусом, загрожують дисциплінарні заходи, повідомив агентству прес-секретар Національного центру з боротьби з вірусом Ебола (NERC) Сіді Йаях Туніс.

Представники NERC закликали громадян дотримуватися вказівок органів охорони здоров'я до тих пір, поки загроза епідемії не зникне, попередивши, що "одна помилка, і Ебола знову повернеться".

Три нових випадки зараження були зафіксовані в країні за останні два тижні. У Тонколілі - 150 днів тому.

Спалах лихоманки Ебола був зафіксований в лютому 2014 року в Гвінеї, потім вірус поширився на сусідні Сьєрра-Леоне і Ліберію. Всього з початку епідемії в трьох цих країнах від хвороби померли 11 145 осіб, ще 27 135 - заразилися небезпечним вірусом. 9 травня 2015 року Ліберія була офіційно оголошена "вільною від Еболи". Проте це захворювання поки ще не переможене в Сьєрра-Леоне і Гвінеї.

Геморагічна лихоманка Ебола - смертельна хвороба, яка може поширюватися через прямий незахищений контакт з кров'ю або виділеннями інфікованої людини, а також при контактах з предметами зараженої людини.