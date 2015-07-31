Парламент Молдови затвердив новий уряд

Цей уряд, який уже склав присягу, очолює прем’єр-міністр Валеріу Стрелец, заступник голови коаліційної Ліберал-демократичної партії і один із найбагатших підприємців країни, повідомляє Радіо Свобода.

За вотум довіри новому урядові проголосували 52 зі 101 депутата парламенту Молдови, представники трипартійної коаліції, Альянсу за європейську інтеграцію. Дві опозиційні партії – комуністів і соціалістів – були проти, а незалежні депутати утрималися.

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Новий прем’єр назвав серед пріоритетів свого уряду боротьбу з корупцією, а також із економічною кризою. Він також пообіцяв зміцнювати відносини з Європейським союзом і йти шляхом приєднання Молдови до ЄС.

Новий уряд довелося створювати після того, як подав у відставку попередній прем’єр Кирил Габурич разом із його урядом через звинувачення, що він підробив свої документи про освіту.