Уряд Молдови подав у відставку у повному складі
18:49, 16 червня 2015Світ
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Рішення прийнято після того, як прем'єр оголосив про те, що йде з посади.
Уряд Молдови подав у відставку у повному складі / neftegaz.ru
Уряд Молдови затвердив сьогодні на засіданні свою відставку.
Про це повідомляє Sputnik Молдова.
Рішення прийнято після того, як прем'єр-міністр Кирило Габурич 12 червня оголосив про те, що йде з посади.
"У зв'язку з відставкою прем'єр-міністра на розгляд парламенту представляється відставка всього Кабінету міністрів", - йдеться в затвердженому документі.
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Уряд під керівництвом Габурича було затверджено парламентом 18 лютого 2015 року.
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