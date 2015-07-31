У НАТО за півроку перехопили над Європою 250 російських літаків - ЗМІ

Про це повідомляє ZN.UA, з посиланням на The Financial Times.

Так, представники НАТО повідомили, що це найбільша кількість за аналогічний період з моменту закінчення "холодної війни".

Як зазначається, минулого тижня було перехоплено 22 російських літака над Балтійським морем.

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"Тільки у Балтійській повітряній поліції місії НАТО нарахували 120 своїх вильотів винищувачів на перехоплення. У зв'язку зі сплеском такої активності організацію - Балтійську повітряну поліцію - збільшили вдвічі", - йдеться у повідомленні.

Видання акцентує, що за весь минулий рік кількість перехоплень російських літаків досягала 400.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно винищувачі повітряної поліції НАТО перехопили поблизу Латвії відразу 12 військових літаків Росії.