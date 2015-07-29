Винищувачі НАТО перехопили над Балтикою відразу 12 російських військових літаків

Про це повідомляє Insider.ua з посиланням на Twitter Збройних сил Латвії.

"Винищувачі повітряної поліції 29 липня перехопили над Балтійським морем біля кордонів Латвії три літаки збройних сил РФ Ан-26, один Іл-76, чотири Міг-31, чотири Су-24", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 14 квітня британські винищувачі-перехоплювачі "Тайфун" були підняті в повітря, після того, як поблизу британського повітряного простору були помічені два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95.