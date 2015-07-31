Британські військові опублікували фото перехоплення російських літаків

Відповідні фото розмістили на сайті військово-повітряних сил, передає "ЄвроПравда".

Згідно з інформацією, інцидент стався у п'ятницю, 24 липня. Британські винищувачі Typhoon патрулювали повітряний простір Балтії у рамках місії НАТО.

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Typhoon, що належать до 6-ої ескадрильї, піднялися в небо, коли в міжнародному повітряному просторі поблизу Балтії було виявлено літаки РФ.

Загалом було перехоплено 10 військових літаків РФ - 4 бомбардувальники Су-34, 4 винищувачі Міг-31 і 2 військово-транспортних літаки Ан-26.

Як повідомляв УНІАН, літаки НАТО 250 разів вилітали на перехоплення російських літаків над Європою в цьому році. Так, представники НАТО повідомили, що це найбільша кількість за аналогічний період з моменту закінчення "холодної війни".

Як зазначається, минулого тижня було перехоплено 22 російських літаки над Балтійським морем.