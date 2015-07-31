Британія обіцяє Франції допомогти контролювати міграцію через Ла-Манш

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, пообіцявши стримувати збільшення потоку мігрантів, які намагаються проникнути до Великобританії через Євротунель, передає українська редакція "Німецької хвилі". Серед іншого Лондон планує направити на допомогу навчених собак та звести паркани.

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Сьогодні Девід Кемерон провів екстрене засідання з питань безпеки, на якому заявив, що планує провести переговори з цього питання із президентом Франції Франсуа Олландом. За словами політика, Лондон пропонуватиме Парижу практичну допомогу. Девід Кемерон зазначив, що Великобританія буде робити все можливе зі свого боку кордону, щоб зменшити потік мігрантів, у тому числі дозволить використовувати землю міністерства оборони для зменшення заторів біля Євротунелю.

Зазначається, що тисячі мігрантів перелазять через паркани біля тунелю, сподіваючись потрапити до Великобританії у поїздах чи вантажівках. 24 червня Девід Кемерон назвав зростання кількості спроб нелегальних мігрантів дістатися Великобританії через Францію "абсолютно неприпустимою" ситуацією.