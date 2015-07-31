Адвокат сім'ї екс-агента ФСБ Литвиненка: Його вбивство замовив Путін

Про це заявила сторона обвинувачення на громадському дізнанні у справі про загибель колишнього співробітника ФСБ, що проходить у Лондоні, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Адвокат сім'ї Литвиненка Бен Еммерсон сказав, що відповідальність російської держави у вбивстві була переконливо доведена".

Еммерсон стверджує, що Кремль хотів убити Литвиненка та надав для цього засоби.

Адвокат наголосив, що Путін все більше перетворюється на "ізольованого дрібного деспота і психічно неврівноважену властолюбну людину".

За словами Еммерсона, російський президент і його оточення "безпосередньо причетні до організованої злочинності" і "готові вбивати тих, хто стоїть на шляху".

"Якщо винна російська держава, то винен Володимир Путін. Не з якоїсь версії, коли він несе відповідальність за дії підлеглих, а тому що він особисто віддав наказ про ліквідацію ворога, який викривав його і його бандитів", - сказав Еммерсон.

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Вдова вбитого, Марина Ливтиненко, заявила, що, на її думку, "вбивці і їхні господарі розкриті". За її словами, її чоловік пообіцяв виявляти корупцію в ФСБ і вищих ешелонах влади.

Раніше УНІАН повідомляв, що екс-офіцера ФСБ Олександра Литвиненка отруїли Андрій Луговий і Дмитро Ковтун. Про це заявили представники Скотланд ярду, виступаючи із підсумковим словом під час відкритих слухань у суді.