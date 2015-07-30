Скотланд ярд: Екс-офіцера ФСБ Литвиненка отруїли полонієм Луговий і Ковтун

Поліція Лондона винесла висновок, що Андрій Луговий і Дмитро Ковтун отруїли екс-офіцера ФСБ Олександра Литвиненка, і залишила за судом право робити висновки про те, чи стояла за цим російська держава, повідомляє РИА Новости.

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"Ми вважаємо, що Литвиненко був отруєний полонієм-210 16 жовтня 2006 року та 1 листопада 2006 року. Луговий і Ковтун отруїли його", — заявив юрисконсульт поліції Річард Хорвелл, виступаючи з заключною заявою в ході відкритих слухань у суді.

При цьому він залишив за судом рішення про те, чи має до цього відношення російська держава. "Вам вирішувати, організовувало чи ні це російська держава", — сказав Хорвелл, звертаючись до судді відкритого розгляду Роберта Оуена. Отруєння полонієм, за словами юрисконсульта, відбулося "шляхом попадання всередину організму через органи травлення".

Литвиненко, який втік в 2000 році до Великобританії, помер у листопаді 2006 року, незабаром після отримання британського громадянства. Самопочуття Литвиненка стало погіршуватися після зустрічі з колишніми колегами Луговим і Ковтуном і спільного чаювання в лондонському готелі Millennium.

Після його смерті фахівці британського Агентства з охорони здоров'я стверджували, що виявили в організмі Литвиненка значну кількість радіоактивного полонію-210. Основним підозрюваним у справі Литвиненка проходить російський бізнесмен і депутат Луговий. Однак він заперечує висунуті на його адресу звинувачення, називаючи їх політично мотивованими.

Ковтун в свою чергу раніше заявив, що відмовляється від дачі показань по відеозв'язку з Москви, оскільки не має права цього робити відповідно до зобов'язань, накладених на нього в рамках російського слідства у кримінальній справі про вбивство екс-офіцера ФСБ Олександра Литвиненка. За його словами, в рамках слідства ним дана "підписка про нерозголошення даних попереднього розслідування".

Олександр Литвиненко - підполковник держбезпеки РФ, у 1988-1999 роках — співробітник КДБ — ФСБ. Критик російської влади і особисто Путіна.