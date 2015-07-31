Заради порятунку сезону в Криму Путіну запропонували скасувати 1 вересня

Про це він повідомив на нараді щодо стану і перспектив розвитку туризму у Воронезькій області, передає РІА Новости.

"З 25 серпня по 1 вересня вся країна сидить в аеропортах. Я на попередній посаді був, весь час запитував: чому не можна зробити "плавучий" початок навчального року? Чому треба з 1 вересня всій країні прийти в школу?" — сказав Левітін.

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Левітін пояснив, що це важливо для збільшення турпотоку. «Ось ми 1 вересня з Криму і Сочі всі летимо, і — до побачення, до наступного травня. А сезон же є», — зазначив він.

Левітін навів як приклад Іспанію, Італію і Францію, де початок навчального року в школах перенесли через туризм.

У зв'язку з цим він запропонував винести це питання на Держраду і прийняти зміни на рівні законодавства.

Раніше УНІАН повідомляв, що російські туристи в Криму, як і раніше, мають проблеми з тим, щоб зняти готівку з пластикових карт міжнародних платіжних систем Visa і MasterCard.

Тому щоб зняти кошти з картки, їм доводиться сідати на пором і їхати в російський порт Кавказ, де розташований найближчий термінал із обслуговування карток цих систем.