ЗМІ повідомили про смерть лідера афганського угруповання "Хаккані"
19:21, 31 липня 2015Світ
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Афганський польовий командир Джалалуддын Хаккані, засновник однойменного угруповання, помер щонайменше рік тому, повідомили Бі-бі-сі джерела, близькі до угруповання.
REUTERS
За даними джерел, Хаккані помер в результаті довгої хвороби і був похований в Афганістані.
Чутки про його смерть ходили вже кілька років, але угрупування "Хаккані" їх заперечувало, повідомляє Російська служба ВВС.
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Угруповання брало на себе відповідальність за багато нападів на афганських військових і сили НАТО в останні роки.
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