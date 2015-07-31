ЗМІ повідомили про смерть лідера афганського угруповання "Хаккані"

За даними джерел, Хаккані помер в результаті довгої хвороби і був похований в Афганістані.

Чутки про його смерть ходили вже кілька років, але угрупування "Хаккані" їх заперечувало, повідомляє Російська служба ВВС.

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Угруповання брало на себе відповідальність за багато нападів на афганських військових і сили НАТО в останні роки.