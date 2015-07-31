Олланд заявив, що домовленості з Росією щодо "Містралів" поки немає

Про це повідомила низка французьких ЗМІ, передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Зараз домовленості немає", - цитують Олланда французькі ЗМІ.

Про те, що домовленість досягнута, повідомив у п'ятницю помічник президента Росії з питань військово-технічного співробітництва Володимир Кожин.

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"Я сподіваюся, що найближчим часом буде підписано угоду про розірвання контракту, і тоді буде оголошена сума, яку Франція нам заплатить", - пояснив він.

У той же час сьогодні ЗМІ повідомили, що Франція заплатить Росії 1,2 мільярда євро неустойки за "Містралю" через підписання угоди про розірвання контракту.

У 2011 році Франція за контрактом повинна була почати будівництво двох вертольотоносців типу "Містраль". Сума контракту склала 1,2 млрд євро, і Росія внесла передоплату 840 млн.

Перший корабель Росія повинна була отримати в листопаді 2014 року, проте влітку 2014 року президент Франції Франсуа Олланд оголосив, що у зв'язку з подіями в Україні "Містралі" не можуть бути передані.