Франція заплатить Росії 1,2 мільярда євро неустойки за "Містралі" - ЗМІ

Як пише Комерсант, після розірвання контракту буде офіційно оголошено сума, яку Франція заплатить Росії.

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"У французьких держструктурах, раніше робили заяви по темі "Містралей", від розгорнутих коментарів утримувалися. Офіційні представники уряду Франції, Міноборони і МЗС говорили, що інформацією про завершення переговорів не володіють. Представник корпорації DCNS (відповідає за будівництво "Містралей" - УНІАН) Еммануель Годез заявив, що він не в курсі того, що сторони прийшли до угоди, і не став прогнозувати долю кораблів. В Єлисейському палаці повідомили, що уповноваженим особам "заборонено давати які-небудь коментарі про долю "Містралей" до наступного тижня", - повідомляє видання.

За словами джерел видання в сфері військово-технічного співробітництва, остаточні домовленості про розірвання контракту були досягнуті в ході переговорів віце-прем'єра РФ Дмитра Рогозіна і генерального секретаря з питань оборони і національної безпеки Франції Луї Готьє.

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"Росія свої втрати оцінювала у велику суму. Крім чисто виданого авансу — €892,9 млн — туди входили також кошти, витрачені на навчання 400 моряків з екіпажу, будівництво інфраструктури для базування вертольотоносців у Владивостоці і роботи по створенню чотирьох досвідчених зразків палубних вертольотів Ка-52К — все разом €1,163 млрд. Ця сума буде повернута повністю. До неї додадуться ризики і витрати, пов'язані з демонтажем і розвантаженням з кораблів російського обладнання, поставленого на них у процесі будівництва", - повідомляє видання з посиланням на джерела.

Наголошується, що всі ці питання можуть бути офіційно закриті вже в першій декаді серпня. Після цього, як очікується, із заявами виступлять президент РФ Володимир Путін і президент Франції Франсуа Олланд, який 28 липня обіцяв прояснити долю вертольотоносців "найближчим часом".