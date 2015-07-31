У Німеччині двох журналістів звинувачують у держзраді

За словами генерального прокурора при Верховному суді Німеччини Гаральда Ранзі, скарга надійшла від німецької спецслужби. Причиною скарги стали опубліковані 25 лютого та 15 квітня статті, які були написані на основі документів, що потрапили в розпорядження видання, передає Gazeta.ru.

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У статті повідомлялося, що Федеральне відомство з охорони конституції шукало додаткове фінансування для збільшення нагляду за онлайн-ресурсами і займалося створенням відділу для спостереження за соціальними мережами.

Прокуратура перевірить, чи є ці статті розголошенням державної таємниці. Ранзі додав, що перевірка проводиться «заради блага свободи ЗМІ».