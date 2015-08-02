Франція і Британія назвали вирішення проблеми нелегальної міграції своїм пріоритетом

10:36, 02 серпня 2015
Світ
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Вирішення проблеми нелегальної міграції є "абсолютним пріоритетом" для Франції і Великобританії.

REUTERS

На це вказали міністри внутрішніх справ двох країн Бернар Казньов і Тереза Мей у спільній заяві, опублікованій французькою щотижневою газетою Le journal de dimanche, передає ТАСС.

"Для нас цілком очевидно, що завдання покласти край ситуації з великим потоком мігрантів, що прямують через Францію, Великобританію є абсолютним пріоритетом. Уряди наших країн підтверджують своє прагнення домогтися врегулювання цього питання, причому на основі спільних дій", - зазначили міністри.

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Як раніше повідомляв УНІАН, тисячі мігрантів перелазять через паркани біля тунелю, сподіваючись потрапити у Великобританію у поїздах чи вантажівках. 24 червня Девід Кемерон назвав зростання кількості спроб нелегальних мігрантів дістатися до Великобританії через Францію "абсолютно неприпустимою ситуацією".

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