Сотні нелегалів знову штурмували тунель під Ла-Маншем (відео)

Вони намагалися прорватися через огорожу, щоб потім потрапити на вантажівки або поїзди, що прямують до Великої Британії, передає Euronews.

За минулий тиждень у районі залізничного коридору у французькому Кале зафіксовано сотні спроб незаконного проникнення. Двоє нелегалів внаслідок нещасних випадків загинули.

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Голови МВС Франції і Британії зобов‘язалися спільно знайти вихід із ситуації. Тим часом влада на південному сході Англії запросила у Лондона фінансову підтримку на облаштування самотніх дітей з Близького Сходу, які просять притулку.

У наметовому таборі на околицях Кале скупчилися близько 10 тисяч осіб.