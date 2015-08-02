Сотні нелегалів знову штурмували тунель під Ла-Маншем (відео)
11:16, 02 серпня 2015Світ
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Нову спробу штурму тунелю під Ла-Маншем здійснили у ніч проти неділі щонайменше 200 нелегальних мігрантів.
REUTERS
Вони намагалися прорватися через огорожу, щоб потім потрапити на вантажівки або поїзди, що прямують до Великої Британії, передає Euronews.
За минулий тиждень у районі залізничного коридору у французькому Кале зафіксовано сотні спроб незаконного проникнення. Двоє нелегалів внаслідок нещасних випадків загинули.
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Голови МВС Франції і Британії зобов‘язалися спільно знайти вихід із ситуації. Тим часом влада на південному сході Англії запросила у Лондона фінансову підтримку на облаштування самотніх дітей з Близького Сходу, які просять притулку.
У наметовому таборі на околицях Кале скупчилися близько 10 тисяч осіб.
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