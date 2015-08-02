У Росії на авіашоу розбився гвинтокрил Мі-28
13:30, 02 серпня 2015Світ
3777 0
Гвинтокрил Мі-28 розбився під час авіашоу на полігоні у Рязанській області Росії.
Ілюстраційне фото Мі-28 / army.lv
Як повідомляє Газета.ру, вертоліт Мі-28 втратив управління і розбився на полігоні «Дубрович» у Рязанській області на авіашоу.
Читайте такожУ Росії розбився легкомоторний літак, є жертви (фото)
Під час виконання одного з елементів пілотажу один з вертольотів групи «Беркутів» накренився і став падати. Зіткнувшись із землею, машина загорілася.
За попередніми даними, один з пілотів загинув.
Як повідомляв УНІАН, 19 липня в Росії зазнав аварії сьомий з початку літа військовий літак.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter