У Росії на авіашоу розбився гвинтокрил Мі-28

Як повідомляє Газета.ру, вертоліт Мі-28 втратив управління і розбився на полігоні «Дубрович» у Рязанській області на авіашоу.

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Під час виконання одного з елементів пілотажу один з вертольотів групи «Беркутів» накренився і став падати. Зіткнувшись із землею, машина загорілася.

За попередніми даними, один з пілотів загинув.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня в Росії зазнав аварії сьомий з початку літа військовий літак.