Підозрюваний у вбивстві Нємцова змінив зовнішність і полетів до ОАЕ - ЗМІ

Про це повідомляє російська "Новая газета" з посиланням на своє джерело.

Наприкінці березня стало відомо, що Геремеєва в Росії вже немає.

На той момент він не був оголошений у федеральний розшук, проте існували побоювання, що проти нього порушено оперативно-розшукову справу, а на кордоні — у всіх аеропортах Північно-Кавказького регіону, що приймають міжнародні рейси, можуть бути поставлені "маячки".

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Тому Геремеєву був зроблений новий закордонний паспорт на інше ім'я. Кореспондентам "Новой газеты" вдалося поговорити з людиною, яка бачила Геремеєва напередодні від'їзду. Джерело стверджує: зовнішність - зачіска, колір волосся Геремеєва сильно змінилися.

З паспортом на інше ім'я Руслан Геремеєв міг виїхати з Росії під виглядом конюха у складі вельми представницької чеченської делегації, яка вилетіла в кінці березня з Каспійська в Емірати на Всесвітній кубок Дубаї-2015.

Нещодавно інформація про перетин Геремеєвим російського кордону в кінці березня в складі кінноспортивної чеченської делегації була підтверджена ще одним джерелом. Є підстави припускати, що ФСБ вже пробило його нові паспортні дані.

Саме з цим фактом, можливо, пов'язана запізніла гучна заява представників СКР про оголошення Геремеєва в розшук: таким чином слідчі органи намагаються перешкодити його спробі повернутися в Росію.

Варто наголосити, що в 2014 році між Росією і Еміратами були укладені нові угоди про екстрадицію, які спрощують видачу підозрюваних у злочинах, в той час як видача злочинців із Чечні — абсолютно нереальна справа.

Раніше УНІАН повідомляв, що боєць батальйону "Північ" Руслан Геремеєв і його знайомий Руслан Мухудинов, якими СК РФ цікавиться у зв'язку з розслідуванням вбивства російського опозиційного політика Бориса Нємцова, оголошені в оперативний розшук.