Бойовики "Ісламської держави" поширили брошури з цінами на дітей-рабів і жінок

Про це заявила спеціальний представник генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства у конфліктах Зейнаб Бангура, пише Лента.ру з посиланням на Bloomberg.

Бангура розповіла, що в квітні цього року, коли вона перебувала в Іраку, їй в руки потрапила копія брошури ІД, в якій вказувалися розцінки на дітей-рабів. "Дівчатками торгують, як нафтою. Кожну можуть продавати і купувати по п'ять-шість чоловіків. Іноді бойовики продають дівчаток їх сім'ям за тисячі доларів", - повідомила Бангура.

За її словами, хлопчики і дівчатка у віці від року до дев'яти років коштують 165 доларів, підлітки у віці від 11 до 16 років продаються за 124 долара.

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Спочатку рабів собі вибирають лідери ІГ, потім тих, хто залишився виставляють на торги, де їх можуть купити за тисячі доларів. Полонених, які не були продані таким чином, пропонують ісламістам за цінами з прайс-листа, розповіла спецпредставник генсека ООН.

У квітні цього року Бангура заявила, що "екстремісти використовують сексуальне насильство як засіб терору" на підконтрольних їм територіях відносно релігійних, етнічних і сексуальних меншин.