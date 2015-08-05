Влада Лівії вивчає відеозапис з тортурами сина Каддафі

На кадрах видно, як Сааді Каддафі кричить від болю, коли його б'ють ногами.

Прокурор Тріполі заявив, що він має намір встановити особи наглядачів, показаних на записі, і почати судовий розгляд, повідомляє Російська служба ВВС.

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Раніше міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch засудила відеоролик, заявивши, що ніякі особливі обставини не можуть бути виправданням для застосування тортур до ув'язнених.

Сааді Каддафі перебуває у в'язниці Тріполі з березня минулого року, після того як він був екстрадований з Нігеру.

Минулого тижня суд виніс смертний вирок іншому синові Муаммара Каддафі, Сейф аль-Ісламу.