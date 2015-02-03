Правозахисники закликали припинити використання некерованих ракет на Донбасі

Про це йдеться у звіті міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch.

"Дві найбільш смертоносні атаки з цивільними жертвами під час останньгго загострення були наслідком незаконного використання некерованих ракет підтримуваними Росією сепаратистами", - заявив провідний дослідник відділу надзвичайних ситуацій організації Оле Солванг, додавши, що всі сторони мають відмовитися від використання такого озброєння.

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Так, відповідальність за обстріли житлових кварталів Маріуполя й автобуса під Волновахою, внаслідок яких загинули 43 людини й були поранені понад 100, експерти організації покладають на бойовиків.

Імовірно, урядові війська є відповідальними за обстріл в Донецьку 13 січня, коли загинули двоє цивільних, говориться у звіті.

У випадку з обстрілом зупинки в Донецьку 22 січня, коли загинули 12 цивільних, організації не вдалося встановити відповідальну сторону.

Медик-посадовець, який збирає дані на територіях, контрольованих як урядом, так і бойовиками, повідомив правозахисникам, що в січні 2015 року в Донецькій області загинула щонайменше 341 людина, в тому числі 71 жінка і 6 дітей.