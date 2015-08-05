Генпрокурор Німеччини на тлі скандалу з журналістами відправлений у відставку

Як заявив Хайко Маас, довіра до Харальду Ранге повністю підірвана, передає Бі-бі-сі. За його словами, вжиті генпрокурором кроки неприйнятні і створюють у громадськості невірне уявлення про події.

Читайте такожУ Німеччині двох журналістів звинувачують у держзраді

Минулого тижня Харальд Ранге розпорядився почати розслідування відносно журналістів сайту Netzpolitik.org у зв'язку з підозрами в державній зраді і розголошенні державної таємниці.

Розслідування незабаром було припинене, а Харальд Ранге заявив, що йому необхідно заручитися думкою незалежних експертів про те, чи можна вважати скандальну публікацію на сайті Netzpolitik.org розголошенням держтаємниці. За словами генпрокурора, розпорядження не давати справі хід генпрокуратура нібито отримала безпосередньо з Берліна.

Напередодні генеральний прокурор звинуватив уряд в тому, що він своїми діями порушила принцип незалежності судової влади.

Раніше на Netzpolitik.org були опубліковані секретні матеріали, які свідчать про плани Федеральної служби з охорони конституції (BFV, німецька контррозвідка) розширити стеження в інтернеті. Зокрема йшлося про збільшення фінансування подібних програм, а також про створення спеціального відділу, який би займався моніторингом соціальних мереж.

Приводом для початку розслідування діяльності сайту Netzpolitik стало звернення представників контррозвідки в генеральну прокуратуру.

Глава BFV Ханс-Георг Маасен в минулі вихідні заявив, що вважає звинувачення на адресу співробітників Netzpolitik обґрунтованими, і наполягав на проведенні розслідування справи про держзраду.

Рішення Харальда Ранге почати розслідування відносно журналістів сайту викликало хвилю обурення і протестів в Німеччині, а найбільші німецькі газети назвали його наступом на свободу слова. У відповідь представники уряду Німеччини були змушені запевнити громадськість у тому, що забезпечення свободи слова було і залишається вищим пріоритетом держави.

Німецькі засоби масової інформації повідомляють, що наступником Гаральда Ранге на посаді генерального прокурора Німеччини стане прокурор Мюнхена Петер Франк.