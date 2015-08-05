Човен із сотнями мігрантів потонув біля берегів Лівії - ВВС
19:50, 05 серпня 2015Світ
352 0
У Середземному морі перекинувся човен, що перевозив мігрантів з країн Північної Африки.
REUTERS
Як повідомляє ВВС Україна, за деякими даними, на борту судна могли перебувати до 700 людей.
Аварія сталася за 25 кілометрів від узбережжя Лівії.
Читайте такожЄС виділить Франції гроші на вирішення проблеми мігрантів
За інформацією Берегової охорони Італії, човен перекинувся через те, що біженці, які перебували на борту, побачили рятувальну шлюпку і кинулися на один бік судна.
Наразі у Середземному морі проводять рятувальну операцію, яку координує берегова охорона Італії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter