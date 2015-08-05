Човен із сотнями мігрантів потонув біля берегів Лівії - ВВС

Як повідомляє ВВС Україна, за деякими даними, на борту судна могли перебувати до 700 людей.

Аварія сталася за 25 кілометрів від узбережжя Лівії.

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За інформацією Берегової охорони Італії, човен перекинувся через те, що біженці, які перебували на борту, побачили рятувальну шлюпку і кинулися на один бік судна.

Наразі у Середземному морі проводять рятувальну операцію, яку координує берегова охорона Італії.