Бойовики "Ісламської держави" опублікували відео з погрозами на адресу Меркель

Про це з посиланням на німецьке видання Die Welt пише Європейська правда.

Як зазначається, це вперше джихадисти випустили ролик німецькою мовою.

У відео, яке триває 5,5 хвилин, можна впізнати терористів німецького і австрійського походження.

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"Брати і сестри, ви або залишитеся тут, чи поведете джихад на Німеччину і Австрію. Вам не потрібно робити багато...", - закликає ісламіст на відео.

Крім того, в ролику присутні погрози на адресу Ангели Меркель, якій обіцяють помститися за вбивства мусульман в Афганістані.

"Меркель, ти брудна с***а! Ми помстимося за образу пророка, ми помстимося за кров мусульман в Афганістані, яка на твоїх руках" - погрожують джихадисти.