Побудовані для Росії "Містралі" залишаться в повному розпорядженні Франції - ЗМІ

Про це йдеться в заяві Єлисейського палацу, повідомляє РИА Новости.

"Обидва судна залишаються в одноосібній власності Франції і в її повному розпорядженні", - сказано в комюніке, поширеному за підсумками телефонних переговорів президента Франції Франсуа Олланда і глави російської держави Володимира Путіна.

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Крім того, Єлисейський палац заявив, що встановлене на "Містралях" обладнання після розриву контракту буде демонтовано і передано Росії. "Російське обладнання, встановлене на суднах, буде повернуто", - йдеться в комюніке.

Контракт на поставку двох вертольотоносців типу "Містраль" був укладений між французькою DCNS/STX і Рособоронекспортом в 2011 році. Франція повинна була передати перший корабель "Владивосток" в листопаді минулого року.