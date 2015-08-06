Нові подробиці вбивства Нємцова: у політика стріляв шульга - ЗМІ

Слідчий комітет (СК) РФ закінчив ряд експертиз, призначених в рамках розслідування вбивства Бориса Нємцова. Вони показали, що у політика стріляв лівша, яким є екс-боєць батальйону "Північ" Заур Дадаєв. Що може бути доказом його вини в цьому злочині. Іншим підтвердженням слугують існуючі у справі свідчення, які дав третій обвинувачений – Шадід Губашев, і які раніше не афішувалися слідством.

Як розповіло "Росбалту" джерело у правоохоронних органах, СК РФ закінчив балістичну, трасологічну та біологічну експертизи в рамках "справи Нємцова". Фахівці прийшли до висновку, що злочинець вів стрілянину, тримаючи пістолет у лівій руці. Шульгою є Заур Дадаєв, який спочатку зізнався у виконанні злочину, але потім відмовився від своїх свідчень. Також експерти виявили на сидінні автомобіля "ЗАЗ Шанс", в тому місці, де після злочину сидів Дадаєв, сліди пороху. Передбачається, що відразу після вбивства Нємцова він поклав пістолет на сидіння машини поруч з собою.

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За словами співрозмовника агентства, на даний момент у справі фігурують свідчення не двох, як вважалося раніше, а трьох обвинувачених. Крім Заура Дадаєва і Анзора Губашева, про подробиці злочину слідчим розповів ще й Шадід Губашев. Зробив він це 13 квітня 2015 року. Шадід описує підготовку і виконання вбивства Нємцова, посилаючись на подробиці, розказані йому безпосередніми учасниками подій, зокрема — братом Анзором.

Крім закріплення доказової бази щодо заарештованих фігурантів "справи Нємцова", СК РФ намагається розібратися, коли почалася підготовка до злочину. Була оперативна інформація, що зловмисники вже в серпні 2014 року намагалися вести спостереження за політиком. Проте абсолютно точно участі в цьому не міг брати Заур Дадаєв. У серпні і на початку вересня він перебував у відпустці, яку проводив у Туреччині.

Свідки, які спілкувалися з Дадаєвим у Москві, в один голос кажуть, що у вересні-листопаді він був відсутній в столиці, ніхто його тут не бачив. Перевірка по базах покупців квитків показала, що ні літаком, ні потягом Дадаєв в Москву восени 2015 року не приїжджав. Зараз СК РФ розглядає версію, що Заур на недовгий час міг приїжджати в столицю з Чечні на автобусі. Сам же Дадаєв запевняє, що період, який цікавить слідство, він, як військовослужбовець, знаходився в розташуванні батальйону "Північ" і брав участь у забезпеченні правопорядку на масових заходах у Чеченській республіці.