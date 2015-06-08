Виповнилося 100 днів з дня загибелі російського опозиціонера Бориса Нємцова

У Мережі з'явився сайт, присвячений Борису Нємцову, повідомляє ТСН.

На ньому можна залишити підпис за створення меморіальної таблички на мосту, де був убитий політик.

Разом з тим, за посиланням на користувачів мережі Твіттер, вранці 7 червня працівники міських служб Москви вкотре прибрали з місця вбивства політика на Великому Москворецькому мості меморіал пам'яті Нємцову.

Написал пост про зачистку мемориала. Нужно опять восстановить, помогите распространить плз http://t.co/Nqv1si1yRz — Максим Кац (@max_katz) 6 июня 2015

Сейчас на мосту Немцова. Они ломают - мы строим. — Надежда Митюшкина (@tuha_m) 7 июня 2015

Читайте такожПравозахисник: замовником вбивства Нємцова може бути ПутінНагадаємо, що на місці вбивства Нємцова на мосту в Москві майже відразу після його смерті з'явився стихійний меморіал. Прихильники політика продовжують приносити туди фотографії, квіти і свічки. Кілька разів меморіал намагалися прибрати.

Як відомо, пізно ввечері 27 лютого російський політик і державний діяч, депутат Ярославської міської думи Борис Нємцов застрелений в центрі Москви.

За підозрою в причетності до вбивства російського опозиціонера Бориса Нємцова були затримані вихідці з Кавказу Анзор Губашев і Заур Дадаєв, а також молодший брат першого.

Донька вбитого Бориса Нємцова Жанна в інтерв'ю BBC поклала політичну відповідальність за цей злочин на президента Росії Володимира Путіна.

У свою чергу, президент РФ Володимир Путін заявляє, що не знає, чи будуть знайдені замовники вбивства опозиціонера Бориса Нємцова.

На початку травня у Москві відбулася презентація доповіді «Путін.Війна», підготовленої соратниками вбитого наприкінці лютого російського опозиціонера Бориса Нємцова на основі зібраних ним матеріалів.Зокрема, автори документа пояснюють, навіщо президенту РФ Володимиру Путіну потрібна війна в Україні, а також описують методи роботи російської пропаганди.