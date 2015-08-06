РФ мілітаризує Арктику, перетворюючи її на "заблоковану зону" - американський адмірал

Росія займається мілітаризацією Арктики, перетворюючи її на «заблоковану зону».

Таку заяву зробив у середу, 5 серпня, командувач Берегової охорони США адмірал Пол Цукунфт, виступаючи в Національному клубі преси, передає ТАСС.

Адмірал зазначив, що він постійно бере участь у тривалих дискусіях, присвячених Арктиці, з начальником штабу ВМС США адміралом Джонатаном Грінертом та іншими начальниками штабів.

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На таких зустрічах, за словами Зукунфта, обговорюється створення багатофункціонального криголама на модульній платформі. Зукунфт, говорячи про майбутнє сучасних американських криголамів, вказав на можливість встановлення на них військових модулів "для захисту суверенітету США в арктичних областях". "Саме це ми й обговорюємо. Ви знаєте, якщо брати до уваги зростаючі потреби, то важкому криголаму доведеться не тільки колоти лід і підтримувати наукові дослідження. Йому доведеться виконувати багато функцій", - пояснив він.

Раніше в МЗС РФ заявили, що в арктичному регіоні немає викликів, які передбачають силові рішення, але Росія готова реагувати на "нову ситуацію".