У Польщі сьогодні відбудеться інавгурація нового президента країни Анджея Дуди.

Урочистості розпочнуться о 10.00 за варшавським часом (об 11.00 за київським) у Сеймі, передає Польське радіо.

Перед Національними зборами (депутатами обох палат парламенту) Дуда складе урочисту присягу президента Польщі, після чого виступить із промовою.

На інавгурації Дуди очікується близько 600 гостей. Серед них: колишні польські президенти, прем'єри, урядовці, спікери парламенту. В церемонії візьме участь також нинішній президент Броніслав Коморовський разом із дружиною.

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На урочистість запрошені і колишні спікери Сейму та Сенату, а також члени уряду. Запрошення отримали і голови судів та трибуналів, президент Національного банку Польщі, речник громадянських прав та речник прав дитини, представники костелів і релігійних кіл, євродепутати та дипломати.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня на президентських виборах у Польщі лідер опозиційної партії «Право і справедливість» Дуда переміг нинішнього главу держави Коморовського.