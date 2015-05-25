Держвиборчком Польщі: Дуда став новим президентом країни

Діючий президент Польщі Броніслав Коморовський набрав 48,45% голосів, свідчать офіційні дані, які оприлюднила Державна виборча комісія Польщі, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на onet.pl.

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Кількість виборців, які мають право голосу, становить понад 30 млн осіб. Явка виборців склала 55,34%.

Таким чином, підтвердилися результати екзит-полів, які також вказували на перемогу Анджея Дуди, хоча і з великою перевагою над Броніславом Коморовським.

В учасників виборів є три дні для того, щоб оскаржити результати голосування.

Новообраний президент вступає на посаду тільки після складення присяги перед Національними Зборами, в день, коли закінчується нинішній п'ятирічний термін повноважень президента, тобто 6 серпня.